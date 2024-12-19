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СМИ: "Зенит" зимой хочет купить игрока из чемпионата Бразилии

По информации СМИ, руководство петербургского "Зенита" собирается в зимнее трансферное окно приобрести игрока из клуба чемпионата Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что скауты петербуржцев сейчас активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. Сине-бело-голубые располагают достаточным количеством средств для того, чтобы зимой совершить несколько покупок. Отметим, в настоящее время в заявку "Зенита" на текущий сезон включено восемь бразильских футболистов.

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команда Сергея Семака, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Краснодару" по дополнительному показателю. В Кубке России "Зенит" дошёл до стадии 1/2 финала Пути РПЛ, где весной встретится с "Ростовом".

Источник: Metaratings

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