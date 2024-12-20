- У "Локомотива" появляются воспитанники, а у питерцев почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия. Понятно, что "Зенит" ставит свои задачи, но я вижу по-другому развитие футбола в стране в целом. Политика "Локомотива" мне ближе, - передает слова Шаронова "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ лидирует в турнирной таблице "Краснодар", набравший 39 очков. На втором месте идет "Зенит", а на третьем - "Спартак". У клубов 39 и 37 очков соответственно. Московский "Локомотив" с 35 баллами располагается на пятой позиции в чемпионате России.
В составе "Локомотива" выступает воспитанник Алексей Батраков, который в текущем сезоне РПЛ с 10 забитыми мячами занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата России. Лучшим бомбардиром РПЛ 2024/25 на данный момент является форвард "Спартака" Манфред Угальде, у которого 15 голов. В тройку лучших "снайперов" РПЛ также входит Мирлинд Даку из "Рубина", который девять раз поразил ворота соперников.
Шаронов: у "Локомотива" появляются воспитанники, а у "Зенита" почему-то нет
Экс-футболист и тренер "Рубина" Роман Шаронов дал свой комментарий по поводу политики "Локомотива" и "Зенита" в отношении воспитанников.
Фото: Официальный сайт РПЛ