- "Спартак" очень запомнился, наверное, самое яркое впечатление, он по нарастающей шел и сейчас догнал всех лидеров. В какой-то момент большинство специалистов, особенно проспартаковских, вот эта вся секта, как их называют, Мор, Шалимов, Писарев, Ловчев, они говорили: "Несите следующего, со Станковичем все понятно". А он смотрел, несмотря на давление, гнул свою линию.
Напомним, Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" летом этого года. Сербский специалист подписал контракт на два года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Команда забила 51 гол и пропустил 21 мяч.
По итогам первой части текущего сезона "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Станковича набрали 37 очков в 18 играх и отстают от лидирующих в чемпионате России "Краснодара" и "Зенита" на два очка. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России, вылетев в нижнюю сетку Пути регионов.
Радимов: вся спартаковская секта говорила: "Несите следующего, со Станковичем все понятно"
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Владислав Радимов высказался о работе в "Спартаке" главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"