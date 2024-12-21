"Для меня Угальде еще не дорос до "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Челси". Он должен доиграть сезон в "Спартаке", а потом будет видно. На перспективу, может, подойдёт этим клубам, но сейчас он просто не потянет. Если он вдруг перейдет туда, просто не будет играть. В Англии очень тяжелый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро и не смог отличиться результативными действиями за красно-белых в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появилась информация, что костариканский нападающий интересен ряду клубов чемпионата Англии.
В этом сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Колыванов - о возможном переходе Угальде в АПЛ: он просто не потянет
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Манфреда Угальде в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"