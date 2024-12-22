- Думаю, что Батраков влияет на качество игры "Локомотива", особенно в переходных фазах из обороны в атаку. И что очень важно — реализация. Батраков умеет завершать атаки, ассистировать, он сочетает как индивидуальную игру, так и игру с партнерами. Это очень важно, - передает слова Бышовца Vprognoze.ru.
19-летний Батраков в текущем сезоне чемпионата России появлялся на поле в 17 матчах из 18 и отметился 10 забитыми мячами, также футболист шесть раз ассистировал своим партнерам. Трансферная стоимость воспитанника "Локомотива" оценивается на портале Transfermarkt в восемь миллионов евро, а контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Локомотив" в текущем сезоне одержал 11 побед и потерпел пять поражений, два раза "железнодорожники" сыграли вничью. Московский клуб с 35 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.
В первом матче после зимней паузы коллектив Михаила Галактионова в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", матч пройдет в конце февраля 2025 года.
Бышовец назвал сильные стороны полузащитника "Локомотива" Батракова
Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"