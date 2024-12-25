"Ничто не разочаровало. Хорошо идет наш чемпионат, в котором любая команда из шести может выиграть титул. Второй момент — очень интересные матчи проходят. На мой взгляд, увеличилась посещаемость. Она на достаточно высоком уровне", - приводит слова Сёмина "СЭ".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на первом месте в турнирной таблице находится футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе сейчас 39 очков. Такое же количество очков заработал петербургский "Зенит, о из-за поражения в личной встрече он сейчас второй. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который перед второй части сезона отстает от дуэта лидеров на два очка.
Юрий Сёмин заявил об отсутствии в 2024 году разочарований в российском футболе
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился своими впечатлениями от российского футбола в 2024 году.
Фото: ФК "Крылья Советов"