"Иван Ананьев, 18-летний воспитанник нашей академии, привлёк внимание «Сан-Паулу» на одном из турниров. Сейчас эта история находится под курированием руководства. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде всё шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами", — цитирует Аршавина «Чемпионат».
Напомним, что в июле бразильский клуб «Сан-Паулу» сделал официальное предложение Ананьеву о прохождении трёхмесячной стажировки. В августе игрок уже был в расположении команды U20. В октябре «Сан-Паулу» обратился к «Зениту» с просьбой предоставить им право аренды Ананьева на один год, до января 2026 года.
Контракт молодого игрока с «Зенитом» рассчитан до 31 декабря 2024 года. Ананьев играет на позиции центрального полузащитника. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в молодёжной лиге U19, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. По итогам чемпионата ЮФЛ-1 сезона 2023 года Иван Ананьев был признан лучшим полузащитником.
Аршавин о игроке академии "Зенита": может перейти в аренду в бразильский "Сан-Паулу"
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил о возможности перехода молодого игрока клуба Ивана Ананьева в бразильский «Сан-Паулу».
Фото: ФК "Зенит"