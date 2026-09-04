Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
19:30
ТорпедоНе начат

Алексей Зинин ответил, может ли "Родина" подписать новых игроков

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал, может ли клуб подписать новых футболистов.
Фото: ФК "Родина"
По словам Зинина, "Родина" ведет переговоры с игроками.

- После 31 августа закрыто окно в Европе. Есть несколько человек, с кем мы ведём переговоры, и они ждали развязки с вариантами в Европе.
Это сложные варианты для нас, но теперь они более реалистичны. Переговоры с ними мы ведём уже месяца три, - приводит слова Зинина "Советский спорт".

В летнее трансферное окно "Родина" приобрела у хорватской "Горицы" полузащитника Икера Посо за 1 миллион евро, а также голкипера Сергея Волкова у тольяттинского "Акрона" за 100 тысяч евро, и подписала на правах свободного агента форварда Германа Онугху.

После шести сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится