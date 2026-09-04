Мостовой - о переходе в "Локомотив": рад, ведь это родной для меня клуб

Фото: ФК "Локомотив"

Я в целом считаю себя воспитанником "Локомотива", много мотивации, поэтому я очень хочу уже начать тренироваться с командой и как можно быстрее выйти на поле, - приводит слова Мостового клубная пресс-служба.