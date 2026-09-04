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Мостовой - о переходе в "Локомотив": рад, ведь это родной для меня клуб

Вингер Андрей Мостовой поделился эмоциями от перехода в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Мостового, он рад переходу в "Локомотив" и считает себя воспитанником "железнодорожников".

- Очень положительные эмоции, потому что, наверное, всё трансферное окно были какие-то слухи. И наконец-то, да, завершилось. И очень рад, что именно это "Локомотив", потому что родной для меня тоже клуб.
Я в целом считаю себя воспитанником "Локомотива", много мотивации, поэтому я очень хочу уже начать тренироваться с командой и как можно быстрее выйти на поле, - приводит слова Мостового клубная пресс-служба.

Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Напомним, что контракт вингера с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.

Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.

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