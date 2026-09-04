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Игрок "Ахмата" Пряхин оценил результаты команды на старте сезона

Полузащитник "Ахмата" Сергей Пряхин оценил текущие результаты грозненцев.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Пряхина, в начале сезона у "Ахмата" был тяжелый график, а дома команда начала набирать очки.

- Такие игры, как матч с "Динамо" в Кубке, бывают. Надо разобрать все моменты на теоретических занятиях и исправить ошибки. В начале сезона у нас был тяжёлый график — много выездных матчей.
Сейчас дома начали набирать очки. Дальше тоже будем зарабатывать больше очков, - приводит слова Пряхина "Чемпионат".

Вчера, 3 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:3.

После шести сыгранных туров команда Станислава Черчесова располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги грозненцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".

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