Бубнов ответил, будет ли "Локомотив" бороться за выживание в РПЛ

- Пока да. Пока приходится говорить о том, что им придётся бороться за выживание. Потому что никакого [усиления] нет.
Хотя сейчас Мостовой приедет и выйдет, понимаешь? Олейникова они тоже хотят зацепить. Плюс Комличенко выйдет. Плюс они в целом неплохо выглядят, им просто в какой-то степени не везёт, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
После шести сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе. Команда Михаила Галактионова в текущем сезоне не одержала ни одной победы - ни в Кубке России, ни в чемпионате страны. По итогам прошлого сезона красно-зеленые стали бронзовыми призерами РПЛ.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на выезде с калининградской "Балтикой", занимающей пятое место в таблице.