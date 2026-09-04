Погребняк спрогнозировал, кто одержит победу в матче "Зенит" - ЦСКА

- ЦСКА сейчас в разобранном состоянии и без атаки.
Думаю, "Зенит" победит в этом матче.
И мы увидим атакующий и зрелищный футбол, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
В субботу, 5 сентября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице с 12 набранными очками, красно-синие располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе.