В расширенный состав национальной команды России на сентябрьские сборы вошли следующие футболисты:
Вратари: Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак"), Владислав Тороп (ЦСКА).
Защитники: Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба - "Ахмат"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Илья Вахания ("Краснодар"), Кирилл Данилов (ЦСКА), Игорь Дивеев ("Зенит"), Данил Круговой (ЦСКА), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов"), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив"), Максим Осипенко ("Динамо").
Полузащитники: Артём Карпукас, Максим Глушенков (оба - "Зенит"), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак"), Алексей Батраков ("Галатасарай"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миронов ("Ростов"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад") Иван Олейников ("Крылья Советов").
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Александр Соболев ("Зенит").
Напомним, что 29 сентября команда Валерия Карпина в Казани проведет товарищеский матч со сборной Ирана. В официальном сообщении на сайте РФС сообщается, что о дополнительных осенних встречах будет объявлено позднее.
Соболев, Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России на матч с Ираном
Объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы.
Фото: РФС