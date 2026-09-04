Губерниев назвал тренера РПЛ, который близок к отставке

- Кто из тренеров московских клубов ближе всего к отставке? Галактионов и "Локомотив" — что-то из серии "я тебя слепила из того, что было". А как полюбить то, что было, это другой вопрос. Игдисамов пришёл из недр клуба, ЦСКА не с руки его увольнять. У Шварца появилась надежда. Но насколько он будет её оправдывать…
Я думаю, что из этой тройки ближе всех к увольнению иностранец из "Динамо", несмотря на все проблемы "Локомотива", - приводит слова Губерниева Metaratings.
Напомним, что Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года, немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством столичная команда доходила до финала Кубка России и становилась бронзовым призером чемпионата страны.
После шести сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" сыграет на домашнем стадионе со столичным "Спартаком".