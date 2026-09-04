Губерниев: Мостовой не может спасти "Локомотив" - нужно приглашать спасателей Малибу

- Спасти команду он не может, потому что помимо него в футбол играют 10 человек за "Локомотив" и 11 за команду соперников. Он, безусловно, поможет команде быть сильнее.
А чтобы спасти "Локомотив", нужно приглашать спасателей Малибу, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Напомним, что контракт вингера с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.
Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.