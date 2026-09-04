"В одиночку он не сможет переломить ситуацию". Булыкин о трансфере Мостового в "Локомотив"

Он точно принесет пользу "Локомотиву". Мостовому есть что доказывать, прежде всего, самому себе. Понятно, что глобально он не сможет в одиночку переломить ситуацию, но свою роль сыграет.
Главное, чтобы Галактионов его правильно встроил в игру команды, - сказал Булыкин.
Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27.
Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.