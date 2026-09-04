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Стали известны все судейские назначения на матчи 7 тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 7 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
"Крылья Советов" – "Краснодар": судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Виктор Кулагин.

"Зенит" – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

"Ростов" – "Факел": судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Колобаев.

"Оренбург" – "Акрон": судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гончар.

"Динамо" Махачкала – "Родина": судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

"Динамо" Москва – "Спартак": судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Игорь Писанко.

"Балтика" – "Локомотив": судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Алексей Резников.

"Рубин" – "Ахмат": судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Андрей Образко, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

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