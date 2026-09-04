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"Балтика" объявила об уходе полузащитника в аренду

Полузащитник "Балтики" на правах аренды перешел в другой клуб.
Фото: ФК "Балтика"
- Между футбольными клубами "Балтика" и "Ротор" достигнута договорённость о годичной аренде полузащитника Ираклия Манелова, - сообщает пресс-служба калининградцев.

Ираклий Манелов выступал за калининградскую "Балтику" с лета прошлого года, всего он провел за клуб во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями. Ранее он был игроком московского "Торпедо", "Краснодара" и тульского "Арсенала". Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.

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