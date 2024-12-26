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Бышовец назвал главную проблему "Спартака"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о проблемах столичного "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Если говорить о проблемах, то они касаются, прежде всего, обороны, действий в средней линии. Кроме Мартинса у "Спартака" нет игрока, который мог бы действовать креативно при переходе из обороны в атаку. Мало иметь "движок" — нужно еще, чтобы у игрока был талант.

Московский "Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича по итогам 18 туров первой части сезона РПЛ набрали 37 очков. От первой строчки красно-белых отделяет всего два балла.

Кристофер Мартинс, играющий на позиции опорного полузащитника провел в этом сезоне 13 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Источник: "РБ Спорт"

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