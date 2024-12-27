"Зенит" готов предложить за Лешу 100 миллионов? Такое предложение мы обсудим на совете директоров. Ну а если серьезно — недавно мы улучшили личные условия Леши, у него длинный контракт, опасений насчет его ухода у нас нет", - цитирует Ульянова Sport24.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Батракова с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Алексей Батраков дебютировал в составе национальной команды России в товарищеском матче с Брунеем (11:0). Полузащитник в той встрече отметился забитым мячом.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место с 39-ю очками в своем активе.
Ульянов: "Зенит" готов предложить за Батракова 100 миллионов?
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"