Ранее Круговой заявил, что для жизни в месяц ему хватит 30 тысяч рублей, но с семьей это невозможно.
- На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать — жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался — тогда да. А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил — и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит, - передает слова Мостового "Матч ТВ".
26-летний защитник подписал контракт с "армейцами" перед началом текущего сезона РПЛ. Трудовой договор Кругового с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2027/28. До перехода в ЦСКА он был футболистом петербургского "Зенита".
В общей сложности левый защитник провел за столичную команду 24 матча во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи на партнеров.
В текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", у которого столько же очков, как и у "Зенита", но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров московский "Спартак", у которого 37 очков. РПЛ возобновится после зимней паузы в конце февраля.
Мостовой - о словах Кругового про 30 тысяч в месяц: а машину он водой будет заправлять?
Экс-игрок столичного "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова защитника ЦСКА Данилы Кругового о тратах в месяц.
Фото: ФК "Спартак"