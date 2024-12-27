"Это очень достойно. Теперь осталось подождать, когда с ним подпишут соглашение, и дожидаться хороших приобретений. Меня смущает только одно: почему с таким послужным списком и результатами работы он не востребован в топовых клубах Европы? Настораживает, почему он выбрал работу в "Спартаке", - приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
По информации СМИ, до Нового года московский "Спартак" должен объявить о назначении на пост спортивного директора клуба испанского специалиста Франсиса Кагигао. Сообщалось, что он покинул аналогичную должность в турецком "Галатасарае" и отправился в Москву для согласования личного контракта. Ранее он трудился в лондонском "Арсенале" и в сборной Чили.
Бывший спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал покинул московский клуб 10 ноября после 10 месяцев работы.
Кечинов: настораживает, почему Кагигао не востребован в Европе и выбрал работу в "Спартаке"
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможном назначении на пост спортивного директора красно-белых испанского специалиста Франсиса Кагигао.
Фото: star.com.tr