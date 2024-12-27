"Наоборот, сейчас появляется еще больше идей о том, как улучшить тренировочный процесс, как разнообразить. Очень творчески активный период последние три года. Провожу конференции с тренерами. На них узнаю от своих коллег тоже много нового. Хочется развиваться дальше", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".
Виталий Кафанов, которому 24 мая 2025 года исполнится 65 лет, в настоящее время занимает должность тренера вратарей в футбольном клубе "Ростов" и в сборной России по футболу. Ранее он долгое время трудился в казанском "Рубине", а также в сборной Казахстана. На его счету в качестве тренера такие достижения, как две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата России, а также звание обладателя Кубка России.
64-летний тренер сборной России Кафанов: выход на пенсию? Наоборот, хочется развиваться дальше
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов рассказал, не посещали ли его ещё мысли о выходе на пенсию.
Фото: ФК "Ростов"