- Желаю в наступающем году хорошего футбола. Также загадаю смену чемпиона в РПЛ, чтобы гегемония "Зенита" наконец-то закончилась. Хочется пожелать "Спартаку", "Локомотиву" и "Динамо" навязать борьбу "Зениту" за чемпионство. Получайте удовольствие от игры. Естественно, всем здоровья, особенно спортсменам. Это самое необходимое в работе, - передаёт слова Бояринцева "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. Первые пять из этой серии чемпионств достались сине-бело-голубым досрочно. В сезоне-2023/2024 петербуржцы перед заключительным туром находились на втором месте и смогли завоевать чемпионство благодаря не только собственной волевой домашней победе над "Ростовом" (2:1), но и выездному поражению лидировавшего московского "Динамо" от также имевшего шансы стать чемпионом "Краснодара" (0:1).
По итогам осенней части текущего сезона "Зенит" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. столько же очков у лидирующего "Краснодара", 37 у "Спартака", по 35 у "Динамо" и "Локомотива".
Бояринцев: загадаю на будущий год, чтобы гегемония "Зенита" в РПЛ наконец-то закончилась
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев поделился футбольными пожеланиями на наступающий 2025 год.
Фото: ФК "Сокол"