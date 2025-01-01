Сообщается, что руководство красно-белых желает оставить в команде игрока, которым сейчас интересуется несколько европейских клубов. Условия нового контракта будут окончательно согласованы после того, как будет назначен новый спортивный директор "Спартака" (скорее всего им станет Фрэнсис Кагигао).
Действующее соглашение между Литвиновым и "Спартаком" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 5 млн евро.
В текущем сезоне Литвинов в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями и им было получено 6 желтых и 1 прямая красная карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" собирается предложить Литвинову новый контракт
По информации СМИ, московский "Спартак" собирается предложить 23-летнему полузащитнику Руслану Литвинову новый контракт.
Фото: ФК "Спартак"