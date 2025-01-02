"Команда не прыгнула выше головы. "Локомотив" достаточно хорошо укомплектован, плюс раскрылся молодой Батраков. Видно, что хочет тренер, игроки понимают его требования. Провалились в концовке, потому что у команды схожая проблема, как и у "Динамо" – это игра в обороне", - цитирует Пименова Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю очками в своем активе. Напомним, что бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Пименов: у "Локомотива" и "Динамо" схожие проблемы — игра в обороне
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался об игре "железнодорожников" и "Динамо".
Фото: ТАСС