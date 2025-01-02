"Абдуллахи — чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что еще молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании", - приводит слова Селюка "РБ Спорт".
Фаваз Абдуллахи является игроком кипрского АПОЭЛа с июня 2023 года. Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до 31 мая 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 250 тыс. евро.
Первую часть сезона-2024/25 полузащитник провел в аренде в белорусском "Гомеле". На его счету 13 появлений в официальных матчах, 2 забитых гола, 2 отданные голевые передачи и 3 желтые карточки.
"Чем-то напоминает Яя Туре". Агент Селюк сообщил о переходе в "Химки" игрока АПОЭЛа Абдуллахи
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что в подмосковные "Химки" переходит его клиент, полузащитник кипрского АПОЭЛа Фаваз Абдуллахи.