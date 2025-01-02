"Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, всё равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно. Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам ещё босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Напомним, сборная России по футболу решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях (таких как чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига наций). В связи с этим подопечные Валерия Карпина три года проводят исключительно товарищеские матчи. Так, последними соперниками россиян в ноябре стали сборная Брунея, которую обыграли со счётом 11:0, и сборная Сирии, которую обыграли со счетом 4:0.
Пономарёв: в 2025 году сборная России тоже будет играть с чебуреками и папуасами!
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своими ожиданиями от выступления в 2025 году сборной России по футболу.
Фото: РФС