«За семь лет, что я работал (Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год), не слышал ни об одном официальном предложении Акинфееву. Все понимали, что это будет очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком. Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна. Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации. И плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.
Я думаю, что многие предложения просто не поступали, потому что все понимали — столько факторов не сойдётся. Плюс Игорь ещё далеко не в каждый клуб бы пошёл. Мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать», — рассказал Слуцкий в программе DASH.
Игорь Акинфеев выступает в составе ЦСКА на протяжении всей своей карьеры с 2003 года. 38-летний голкипер проводит 22-й сезон в Российской Премьер-Лиге. Это рекорд в чемпионате среди всех игроков. Является действующим капитаном армейцев. С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.
В текущем розыгрыше РПЛ провел 17 матчей, в которых пропустил 14 мячей, сохранив при этом ворота сухими в 7 матчах. В мае 2024 года Игорь продлил контракт с ЦСКА до конца июня 2026 года.
Слуцкий раскрыл причины, почему Акинфеев остался в России и не уехал в топ-чемпионат
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему Игорь Акинфеев, прежде основной голкипер сборной России, так и не переехал в Европу.
Фото: ФК ЦСКА