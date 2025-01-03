"Я не знаю, в какой он сейчас форме, но психологически, как минимум, он мог бы помочь. Но не за большие деньги или не за те, на которые он может рассчитывать. Если бы ему сделали бонусную систему: играет – получает, выигрывает – получает, то можно было бы и сделать этот трансфер", - заявмл Булыкин.
Контракт нидерландского форварда Квинси Промеса с московским "Спартаком" истек летом 2024-го года. Сейчас игрок выступает в составе клуба "Дубай Юнайтед" из второго дивизиона ОАЭ. Промесу запрещен выезд из ОАЭ из-за проблем с законодательством. Ранее сообщалось, что Нидерланды отправили запрос на экстрадицию футболиста.
Всего Квинси Промес провел в составе "Спартака" 235 матчей, отметился в них 114-ю голами и записал на свой счет 59 голевых передач. Контракт 32-летнего форварда с "Дубай Юнайтед" рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: Промес мог бы помочь "Спартаку" психологически, не знаю, в какой он сейчас форме
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт РПЛ