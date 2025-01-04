Покинувший "Спартак" летом прошлого года Квинси Промес может вернуться в московский клуб. Как сообщает "СЭ", ссылаясь на окружение футболиста, ближайшее заседание по делу Промеса пройдет в конце января. Сторона игрока уверена, что после него Промесу будет разрешен выезд из страны.
Напомним, Квинси Промес, который находится под уголовным преследованием в Нидерландах по обвинению в контрабанде наркотиков, год назад отправился со "Спартаком" на тренировочный сбор в ОАЭ. Футболист был арестован в аэропорту Дубая, после чего ему был запрещен выезд из страны.
Таким образом, Промес не смог помочь своей команде в весенней части прошлого сезона. Также в СМИ была информация о том, что Нидерланды направляли запрос на экстрадицию футболиста.
"СЭ": представители Промеса уверены, что ему разрешат выезд из ОАЭ в конце января. Игрок может вернуться в "Спартак"
Нидерландский форвард Квинси Промес может в ближайшее время вернуться в "Спартак".
Фото: официальный сайт РПЛ