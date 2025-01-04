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Агент: Батракову нужен тренер, который сможет его развивать, например, Пеп Гвардиола

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о будущем своего клиента.
Фото: Getty Images
"Какой чемпионат подойдет Батракову? Я бы больше отталкивался не от чемпионата, а от тренера. Нужен тренер, который сможет правильно его использовать и развивать дальше. Например, Пеп Гвардиола", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Алексей Батраков выступает за основную команду "Локомотива" с весны прошлого года. В текущем сезоне на счету Батракова 10 голов и 5 голевых передач в 17-ти матчах РПЛ в составе "железнодорожников". 19-летний хавбек занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступая лишь форварду Манфреду Угальде из "Спартака" (15 голов).

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