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Камоцци: Промес был отличным игроком, но теперь "Спартак" должен двигаться дальше без него

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном возвращении в команду форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте
"Я думаю, что "Спартак" должен смотреть вперед, а не назад. Промес был отличным игроком для "Спартака", но теперь я думаю, что клуб должен двигаться дальше без него. Может ли "Зенит" его забрать? Я не думаю, что "Зенит" подпишет с ним контракт. Это было бы очень странно и необычно", - заявил Камоцци.

Нидерландский форвард Квинси Промес покинул московский "Спартак" минувшим летом в статусе свободного агента. С февраля он не принимал участия в матчах "Спартака" из-за запрета на выезд из ОАЭ, где красно-белые проводили тренировочный сбор во время зимней паузы в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Нидерланды направили в Эмираты запрос на экстрадицию футболиста, которого обвиняют в контрабанде наркотиков. По данным СМИ, ближайшее слушание по делу Промеса пройдет в январе, а игроку могут разрешить выезд из страны.

Источник: Metaratings

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