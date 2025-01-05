Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
14:30
КальяриНе начат
Лечче
17:00
ДженоаНе начат
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
17:00
БрестНе начат
Ланс
17:00
ТулузаНе начат
Страсбург
17:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
19:30
МонакоНе начат

Наумов предположил, когда "Локомотив" сможет стать чемпионом России

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение, что "железнодорожники" смогут выиграть РПЛ через три года.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Думаю, что ближайшие пару-тройку лет точно нет, а через три года - возможно. Но это от многих факторов зависит. Это зависит от того, как будет развиваться клуб. Мне нравится развитие команды, но не особо нравится развитие клуба. Не нравится, что там нет сильного руководителя, - цитирует бывшего президента столичного клуба "Матч ТВ".

Напомним, в последний раз "Локомотив" выигрывал золотые медали РПЛ в 2018 году. В текущем сезоне коллектив Михаила Галактионова в 18 турах одержал 11 побед и потерпел пять поражений, в двух поединках "железнодорожники" поделили очки с соперниками. "Локомотив" имеет в своей копилке 35 очков и занимает пятое место в таблице.

После возобновления чемпионата России "Локомотив" отправится в гости к махачкалинскому "Динамо", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 28 февраля, начало игры запланировано на 19:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится