- Думаю, что ближайшие пару-тройку лет точно нет, а через три года - возможно. Но это от многих факторов зависит. Это зависит от того, как будет развиваться клуб. Мне нравится развитие команды, но не особо нравится развитие клуба. Не нравится, что там нет сильного руководителя, - цитирует бывшего президента столичного клуба "Матч ТВ".
Напомним, в последний раз "Локомотив" выигрывал золотые медали РПЛ в 2018 году. В текущем сезоне коллектив Михаила Галактионова в 18 турах одержал 11 побед и потерпел пять поражений, в двух поединках "железнодорожники" поделили очки с соперниками. "Локомотив" имеет в своей копилке 35 очков и занимает пятое место в таблице.
После возобновления чемпионата России "Локомотив" отправится в гости к махачкалинскому "Динамо", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 28 февраля, начало игры запланировано на 19:00 мск.
Наумов предположил, когда "Локомотив" сможет стать чемпионом России
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение, что "железнодорожники" смогут выиграть РПЛ через три года.
Фото: Официальный сайт РПЛ