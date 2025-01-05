"Оренбург" меня сильно удивил. Это хорошая команда. У клуба стабильный, хороший подбор футболистов. Как ты думаешь, российский тренер после стольких поражений остался бы работать в "Оренбурге"? У меня большие сомнения. Но почему-то иностранец продолжает работать. Когда у нас появится самоуважение? У "Оренбурга" есть шансы сохранить прописку в РПЛ, но они небольшие на то, чтобы даже попасть в стыки. Им будет сложнее решить задачу", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
Футбольный клуб "Оренбург" в 18 матчах ткущего сезона Российской Премьер-Лиги одержал 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений (разница мячей составляет 16:33). Тем самым, команда всего набрала 8 очков, с которыми располагается на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, "Оренбург" прекратил участие в Кубке России на стадии группового этапа Пути РПЛ, заняв в квартете последнее место.
В начале октября в клубе произошла тренерская перестановка: был уволен испанский специалист Давид Деограсия и назначен боснийский тренер Владимир Слишкович. А в середине декабря сменились президент и спортивный директор футбольного клуба.
Юран: сомневаюсь, что российского тренера не уволили бы в "Оренбурге", но Слишковича оставили. Когда появится самоуважение?
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" и нижегородского "Пари НН" Сергей Юран поделился своим мнением о текущей ситуации в футбольном клубе "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"