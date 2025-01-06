"Можно сказать, что любой может покинуть клуб. Это конкуренция. Все будет зависеть от тех, на кого будет рассчитывать Семак. Наверное, у Семака уже есть какая-то программа, кого он хочет взять, кого он хочет выставить на трансфер или отдать в аренду", - приводит слова Угарова "Спорт День за Днем".
Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто с 23 января до 20 февраля 2025 года. Петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака после 18-го тура с 39-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю - результат личной встречи.
Денис Угаров: любой игрок может покинуть "Зенит". Все зависит от Семака
Обладатель Кубка России в составе петербургского "Зенита" Денис Угаров прокомментировал возможные трансферы сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"