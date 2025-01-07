"Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл еще один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках. Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остается гражданином России", - цитирует Кафанова "РИА Новости".
Ранее российский голкипер Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.
В текущем сезоне Хайкин провел за норвежский "Буде-Глимт" во всех турнирах 41 матч, пропустил 44 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 15-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Никита Хайкин получал приглашение в сборную России, однако не провел за национальную команду ни одного официального матча. Россиянин является четырехкратным чемпионом Норвегии.
Кафанов: путь в сборную для Хайкина открыт. Получение гражданства Норвегии ничего не меняет
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о Никите Хайкине.
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