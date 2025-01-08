Сообщается, что сумма компенсации сербам составит 1 млн евро. Игрок заключит с тольяттинским клубом долгосрочное соглашение.
Ифет Джаковац выступает за команду "Бачка-Топола" с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 млн евро.
В текущем сезоне центральный полузащитник принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 8 голевых передач. Кроме того, 19 ноября 2024 года Джаковац в матче 6-го тура Лиги наций с командой Нидерландов, выйдя на замену, дебютировал в составе сборной Боснии и Герцеговины.
Источник: "Чемпионат"
Стала известна сумма, которую "Акрон" заплатит за игрока сборной Боснии и Герцеговины
По информации СМИ, тольяттинский "Акрон" договорился с сербским клубом "Бачка-Топола" о трансфере боснийского полузащитника Ифета Джаковаца.
Фото: © Srdjan Stevanovic / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru