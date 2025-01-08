"Понимаю ли я его? Да, мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всё есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел не хочет возвращаться в расположение футбольного клуба после отпуска и желает перейти в другую команду. При этом в "Зените" заверяли, что 27-летний футболист, который выступает в Санкт-Петербурге с октября 2020 года, прибудет в расположение клуба вместе со всеми другими игроками.
Действующий контракт между Венделом и "Зенитом" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
Петржела: Я понимаю Вендела, Россию никто не любит в Европе
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию, что бразильский полузащитник Вендел не хочет возвращаться в состав клуба.
Фото: ФК "Зенит"