«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался — на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», — поделился Ротенберг в интервью Sport24.
Напомним, что Борис Ротенберг играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». За свою карьеру он провёл 66 матчей в чемпионате Российской Премьер-Лиги, а также одну минуту в Лиге чемпионов в составе московского «Локомотива».
В июле 2022 года, в возрасте 36 лет, Борис завершил карьеру в составе "железнодорожников". В 2024 году он занял должность заместителя генерального директора «Локомотива» по развитию молодёжного футбола.
Борис Ротенберг рассказал о получении тренерского образования
Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о своих планах по повышению тренерской квалификации.
Фото: ФК "Локомотив"