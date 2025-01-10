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Борис Ротенберг рассказал о получении тренерского образования

Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о своих планах по повышению тренерской квалификации.
Фото: ФК "Локомотив"
«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался — на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», — поделился Ротенберг в интервью Sport24.

Напомним, что Борис Ротенберг играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». За свою карьеру он провёл 66 матчей в чемпионате Российской Премьер-Лиги, а также одну минуту в Лиге чемпионов в составе московского «Локомотива».

В июле 2022 года, в возрасте 36 лет, Борис завершил карьеру в составе "железнодорожников". В 2024 году он занял должность заместителя генерального директора «Локомотива» по развитию молодёжного футбола.

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