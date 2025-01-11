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Sport24: Илич знает об интересе "Спартака", но хочет остаться в Серии А

Полузащитник "Торино" Иван Илич не хочет переходить в московский "Спартак".
Фото: Global Look Press
"Интерес от "Спартака" действительно есть, сам игрок знает об этом. Предложение в "Торино" не поступало, а сам Илич желает остаться в Серии А", - сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

Напомним, что летом 2024 года полузащитника "Торино" Ивана Илича пытался подписать петербургский "Зенит", однако сделка сорвалась. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах серба заинтересован московский "Спартак".

В текущем сезоне Иван Илич провел во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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