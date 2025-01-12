"Может, и правильно (что Круговой ушел из "Зенита" - прим.), сейчас играет постоянно. Но он, и играя в "Зените", уровень свой показывал. Понятно, что Дуглас — это Дуглас, но Круговой может спокойно и в "Зените" играть. Считаю, что у него большой потенциал. Он будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас", - цитирует Пояркова "РБ Спорт".
Данил Круговой перешел в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.
На счету Дугласа Сантоса в этом сезоне 23 выхода на поле в составе петербургского "Зенита" и 4 результативные передачи. Рыночная стоимость 30-летнего бразильского защитника, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Защитник "Ростова" Поярков: Круговой будет сильнее Дугласа Сантоса, если не сильнее его уже сейчас
Защитник "Ростова" Николай Поярков сравнил защитника ЦСКА Данила Кругового и игрока "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"