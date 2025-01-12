Metaratings: защитник "Пари НН" Юлдошев продолжает тренироваться с "Кайратом" после истечения срока аренды

Латераль "Пари НН" Иброхимхалил Юлдошев не вернулся в клуб после аренды в казахстанский "Кайрат".

Фото: официальный сайт "Кайрата"

Левый защитник молодежной сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев, права на которого принадлежат нижегородскому "Пари НН", не вернулся в клуб. Как сообщает Metaratings, Юлдошев продолжает тренироваться с казахстанским "Кайратом". Напомним, клуб КПЛ арендовал Юлдошева у "Пари НН" в январе прошлого года на 12 месяцев.



Сообщается, что Юлдошев остался в расположении "Кайрата", а стороны пытаются найти решение по полноценному трансферу игрока. Всего защитник принял участие в 17-ти матчах чемпионата Казахстана в прошлом сезоне, записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 раза ассистировал партнерам.