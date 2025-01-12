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Сигурдссон: у "Краснодара" очень хорошие шансы на чемпионство в РПЛ. Осенью они демонстрировали отличный футбол

Экс-защитник "Краснодара" Рагнар Сигурдссон назвал "горожан" фаворитами текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Считаю, что у "Краснодара" очень стабильный состав и очень хорошие шансы на чемпионство в РПЛ. В первой части сезона "быки" демонстрировали просто отличный футбол. А если команда сможет продолжить в том же духе и будет играть так же после зимнего перерыва, то вполне может выиграть титул в 2025 году", - поделился Сигурдссон.

"Краснодар" второй год подряд завершил осеннюю часть чемпионата России на 1-м месте в турнирной таблице. В 18-ти турах текущего сезона "горожане" набрали 39 очков, что позволило возглавить чемпионскую гонку, опередив санкт-петербургский "Зенит" по дополнительным показателям.

Тройку лидеров перед стартом весенней части РПЛ замыкает московский "Спартак". Красно-белые имеют в своем активе 37 очков и отстают от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

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