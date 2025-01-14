"Пока дела с поиском клуба для Мацея никак, ничего интересного. Какие клубы на нас выходили, я не могу рассказывать. Те, которые выходили, Мацею не интересны, а те, которые интересны – не выходили. Я думаю, если у Рыбуса не получится зимой найти клуб, тогда надо заканчивать карьеру", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Последним клубом Мацея Рыбуса был казанский "Рубин" - защитник провел за команду во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Ранее защитник выступал за московский "Спартак" и "Локомотив", грозненский "Ахмат", французский "Лион" и польскую "Легию".
Всего на счету Рыбуса 218 матчей в Российской Премьер-Лиге, 23 забитых гола и 28 голевых передач. Мацей провел 66 матчей в составе сборной Польши и отметился 2-мя забитыми мячами. В августе 2025 года польскому защитнику исполнится 36 лет.
Агент Рыбуса: если не получится зимой найти клуб, тогда надо заканчивать карьеру
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, рассказал о поисках клуба для игрока.
Фото: сборная Польши по футболу