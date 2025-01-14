"Месяц после операции мне было тяжело. Каждый день работал в зале, но сейчас я чувствую себя хорошо. Каждому футболисту психологически тяжело, когда получает травму, но надо быть сильным головой, работать и идти дальше", - цитирует Майсторовича "Чемпионат".
В текущем сезоне Милан Майсторович провел за московское "Динамо" во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.
"Месяц после операции мне было тяжело". Защитник "Динамо" Майсторович рассказал о восстановлении после травмы
Защитник московского "Динамо" Милан Майсторович рассказал о восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Динамо"