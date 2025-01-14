"Цели на 2025 год – взять трофей с "Динамо" и перейти в европейский клуб. Просто абы куда переходить не хочется, будем работать над тем, чтобы это был хороший клуб. Но пока не дергаемся. Все идет поступательно", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение с "Динамо " заканчивается 30 июня 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Агент Тюкавина: цели на 2025 год – выиграть трофей с "Динамо" и перейти в европейский клуб
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Констатина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"