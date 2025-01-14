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Ещенко - о Виллиане Жозе: неудачный трансфер получился

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Ничем не запомнился, мало играл. По его трансферу вопросы все к тренеру: наверняка он его знал, смотрел его... Неудачный трансфер получился", - цитирует Ещенко "СЭ".

Сегодня, 14-го января, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.

Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт на два года. Нападающий провел в составе красно-белых во всех турнирах 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 2 миллиона евро.

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