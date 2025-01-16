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Колыванов: "Спартаку" легче избавиться от Виллиана Жозе и Тавареша и взять тех, у кого будут гореть глаза

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением об уходе из "Спартака" легионеров Виллиана Жозе и Томаша Тавареша.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"От них ожидали большего. Тавареш мало играл, особой пользы не принёс. Жозе тоже - один гол за половину сезона. Ничего страшного в этом нет. Хочется, чтобы футболисты прогрессировали, а не стояли на месте. "Спартаку" легче избавиться от таких игроков, а на их место взять новых, у которых будут гореть глаза. Ошибки допускают все клубы - из восьми иностранцев один окажется посредственным", - заявил Колыванов.

Бразильский форвард Виллиан Жозе перебрался в московский "Спартак" перед стартом текущего сезона из испанского "Бетиса". В первой части сезона на его счету 7 матчей в РПЛ без результативных действий и 1 гол в 6-ти матчах Кубка России. 14-го января клуб и игрок расторгли контракт, после чего Жозе присоединился к клубу бразильской Серии А "Баия".

Португальский защитник Томаш Тавареш перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе 2023-го года. С июля 2024-го по январь 2025-го года Тавареш выступал на правах аренды за австрийский ЛАСК, после чего вернулся в "Спартак". 15-го января клуб и игрок также расторгли контракт.

Источник: "Чемпионат"

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