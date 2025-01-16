"Обсудили сегодня с коллегами исковое заявление "РТ-капитал" - несмотря на значительную сумму, работа продолжается, предъявленные претензии не скажутся на работе клуба и игре "Крыльев Советов" в РПЛ", - приводит слова Яковлева ТАСС.
Ранее стало известно, что компания "РТ-капитал", которая входит в структуру государственной корпорации "Ростех", направила в Арбитражный суд города Москвы иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" с требованием погасить имеющуюся с 2016 года задолженность на общую сумму 897 миллионов рублей.
В текущем сезоне после 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" с 18-ю набранными очками занимают десятое место в турнирной таблице.
В "Крыльях Советов" оценили влияние иска на 897 млн рублей на работу и игру клуба
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал исковое заявление компании "РТ-капитал" к футбольному клубу из Самары.
Фото: ФК "Крылья Советов"